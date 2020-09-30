Какой будет цена на газ в октябре [ Редактировать ]
На октябрь 2020 года цена на природный газ для населения останется на уровне 4,7 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки). Об этом говорится в сообщении "Нафтогаз".
Также "Нафтогаз" сохранила цену по тарифу "Годовой" на уровне 5,24 гривны/куб. м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки).
С 1 августа в Украине запущен рынок газа для бытовых потребителей. Кабинет Министров определил "поставщиком последней надежды" на рынке газа "Нафтогаз" сроком на 3 года.
Также Кабмин ограничил цену продажи газа "поставщиком последней надежды" среднеарифметическим значением цены на немецком газовом хабе NCG.
Ранее мы писали о том, что газ для населения стал дороже, чем для предприятий.
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