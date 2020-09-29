Газ в Европе подорожал до максимума за год [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 29 сентября, цена газа на крупнейшем хабе Европы TTF превысила 150 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Прайм".
Цена подскочила сразу на 10 долларов из-за похолодания.
Средняя цена в сентябре составляет 137 долларов за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мая - 55 долларов за тысячу кубометров.
При этом газ дорожает и в Азии. Там цены достигают 180 долларов.
Ранее мы писали о том, что газ для населения стал дороже, чем для предприятий.
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