По состоянию на вторник, 29 сентября, цена газа на крупнейшем хабе Европы TTF превысила 150 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Прайм".

Цена подскочила сразу на 10 долларов из-за похолодания.

Средняя цена в сентябре составляет 137 долларов за тысячу кубов, что является максимумом с начала года. Минимальная стоимость была зафиксирована в мая - 55 долларов за тысячу кубометров.

При этом газ дорожает и в Азии. Там цены достигают 180 долларов.

Ранее мы писали о том, что газ для населения стал дороже, чем для предприятий.