Стоимость газа для населения в Украине за шесть месяцев 2020 года превысила его цену для промышленности. Такие данные дает Госслужба статистики.

Так, средняя цена для небытовых потребителей оказалась на 21,9% ниже, чем во второй половине прошлого года и составила 5 157,2 грн (с НДС) за тыс. куб. м.

При этом цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, хотя ранее цены для населения всегда были ниже.

Средняя цена природного газа населения составила 5 299,2 грн (с НДС) за тыс. куб. м., что на 17,4% меньше, чем во второй половине 2019 года.

За полгода бытовые потребители получили 4 333,4 млн кубометров газа небытовые - 12 888,9 млн кубометров.