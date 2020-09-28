Газ для населения стал дороже, чем для предприятий [ Редактировать ]
Стоимость газа для населения в Украине за шесть месяцев 2020 года превысила его цену для промышленности. Такие данные дает Госслужба статистики.
Так, средняя цена для небытовых потребителей оказалась на 21,9% ниже, чем во второй половине прошлого года и составила 5 157,2 грн (с НДС) за тыс. куб. м.
При этом цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, хотя ранее цены для населения всегда были ниже.
Средняя цена природного газа населения составила 5 299,2 грн (с НДС) за тыс. куб. м., что на 17,4% меньше, чем во второй половине 2019 года.
За полгода бытовые потребители получили 4 333,4 млн кубометров газа небытовые - 12 888,9 млн кубометров.
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