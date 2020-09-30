Британські рятувальники випробували реактивні рюкзаки [ Редактировать ]
Британські гірські рятувальники випробували новий транспорт - реактивні рюкзаки. технологію розробила одна з англійських компаній, поки що її лише тестують. До уявного місця нещасного випадку надзвичайник у "літальному" костюмі дістався за півтори хвилини.
Пішки довелося б витратити 25 хвилин. П'ять реактивних двигунів розганяють пристрій до 50 кілометрів на годину. Піднятися за його допомогою можна на висоту понад три з половиною кілометри.
Енді Моусон, медик аварійно-рятувальної служби:
Часто нам треба кілька годин, аби дістатися до потерпілого. Але зазвичай допомога потрібна терміново - наприклад, людині може стати зле із серцем. У такому разі кожна хвилина може вартувати життя.
по теме
Подолати самотність: британські вчені створили робота-компаньйона
Майбутнє за технікою. Один маленький робот може допомогти людині навіть за обмежених можливостей жити активно, не виходячи на межі власної кімнати
Илон Маск готовит Starlink к первичной продаже акций
Сейчас проект развивает компания SpaceX
Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко
Также под санкции попали старший сын Лукашенко Виктор, министр внутренних дел Беларуси и пять других высокопоставленных представителей белорусских властей
Зонд NASA приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Это позволит более подробно изучить внешнюю атмосферу звезды
Rolls-Royce представил первый в истории электрокар (фото)
Первый полностью электрический Rolls-Royce появится к 2023 году