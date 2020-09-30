В ночь с 29 на 30 сентября бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха были значительно расширены.

Азербайджан заявил о гибели и ранении 2,3 тыс. военных Армении, сообщает APA.

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"ВС Армении потеряли до 2,3 тыс. человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Кроме того, Министерство обороны Азербайджана обвинило силы Армении в обстреле города Тертер в Карабахе утром в среду. В результате чего, по их данным, был нанесен урон гражданской инфраструктуре, есть раненые.

В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией.

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