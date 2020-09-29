Армения задумалась о заключении союза с Карабахом [ Редактировать ]
Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика обсуждают возможность заключения военно-политического союза. Об этом сообщила представитель правящей армянской парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в Facebook.
В создавшейся ситуации активно обсуждаются наши возможные соразмерные действия параллельно развитию событий, в частности, заключение военно-политического союза с Арцахом.
Напомним, генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.
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