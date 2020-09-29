Министерство обороны Азербайджана сообщило о контратаках военных Армении, которые пытаются вернуть позиции в Нагорном Карабахе. Ведомство утверждает, что армии удалось отбить наступление.

"В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки. В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Как сообщают из Баку, в ночь на вторник, 29 сентября, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея Армении. Утром в регионе продолжаются бои. Азербайджан сообщил об уничтожении одного танка, одного автомобиля и о десяти армянских военных.

Армения, в свою очередь, сообщила, что военным удалось отразить атаки противника. И утверждает, что со стороны Азербайджана есть потери в живой силе и технике, уничтожена группа атакующей бронетехники.

"С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции",- написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. И выложила видео уничтожения укреплений и бронетехники азербайджанских военных.

Напомним, что обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.