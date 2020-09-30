HTC готовит странный смартфон в корпусе "жабки" (фото) [ Редактировать ]
Источник: LetsGoDigital
Несмотря на провальный старт в 2019 году, гибкие смартфоны в лице Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X стали настоящей сенсацией на рынке мобильных устройств, и даже обрели определенный успех, несмотря на свою невероятно высокую стоимость.
Именитые производители, глядя на успех Samsung и Huawei, тоже начали анонсировать свои устройства с гибкими экранами. К мировому тренду на складываемые смартфоны скоро присоединится HTC.
Одобренный регулятором WIPO патент показывает, что тайваньский производитель смартфонов готов "выстрелить" на рынок своей трубкой в складываемом формате, который в 2000-х еще называли "флипом" или "жабкой".
Документ содержит описание складного устройства, шарнир которого должен позволять фиксировать смартфон в полуоткрытом и открытом состоянии.
На основе полученных данных известное издание LetsGoDigital нарисовало рендеры предполагаемого устройства.
Иллюстраторы акцентировали внимание на странной конструкции петель подвижного шарнира. Проблема в том, что выступающие части могут помешать использованию гибкого смартфона HTC: цепляться в кармане или стать причиной накопления пыли.
Конструкция мобильника подразумевает складывание экраном наружу, как это было в Huawei Mate X и Mate XS.
Скорее всего, данный макет является далеко не финальным и HTC наверняка значительно его переработает.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами. В то же время Samsung запатентовал "смартфон-водопад".
по теме
Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition (фото, видео)
Смартфон Galaxy S20 Fan Edition обладает такими же флагманскими характеристиками, как у более дорогого Samsung Galaxy S20
В Украине начались продажи стабилизатора DJI Osmo Mobile 4
На украинский рынок вышла новинка в линейке DJI Osmo - компактный складной стабилизатор для мобильных телефонов Osmo Mobile 4
Какие признаки свидетельствуют о скорой поломке смартфона
Основные признаки скорой поломки смартфона
Motorola представила новую раскладушку Razr (видео)
В новой версии легендарной складной раскладушки Razr с двумя полнофункциональными экранами будет поддержка 5G, более быстрый процессор Snapdragon 765G и улучшенный аккумулятор
В посольствах Украины появилась электронная очередь
Украинцы могут записаться на прием и отправить документы для предварительного рассмотрения