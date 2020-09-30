Несмотря на провальный старт в 2019 году, гибкие смартфоны в лице Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X стали настоящей сенсацией на рынке мобильных устройств, и даже обрели определенный успех, несмотря на свою невероятно высокую стоимость.

Именитые производители, глядя на успех Samsung и Huawei, тоже начали анонсировать свои устройства с гибкими экранами. К мировому тренду на складываемые смартфоны скоро присоединится HTC.

Одобренный регулятором WIPO патент показывает, что тайваньский производитель смартфонов готов "выстрелить" на рынок своей трубкой в складываемом формате, который в 2000-х еще называли "флипом" или "жабкой".

Документ содержит описание складного устройства, шарнир которого должен позволять фиксировать смартфон в полуоткрытом и открытом состоянии.

На основе полученных данных известное издание LetsGoDigital нарисовало рендеры предполагаемого устройства.

Иллюстраторы акцентировали внимание на странной конструкции петель подвижного шарнира. Проблема в том, что выступающие части могут помешать использованию гибкого смартфона HTC: цепляться в кармане или стать причиной накопления пыли.

Конструкция мобильника подразумевает складывание экраном наружу, как это было в Huawei Mate X и Mate XS.

Скорее всего, данный макет является далеко не финальным и HTC наверняка значительно его переработает.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами. В то же время Samsung запатентовал "смартфон-водопад".