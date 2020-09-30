Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и последний глава СССР Михаил Горбачев заявил, что в случае сохранения Советского Союза мир был бы лучше. Такое мнение он высказал в интервью британской газете The Times.

Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее.

По словам Горбачева, перестройка СССР сорвалась из-за неудачного августовского путча 1991 года и тех, "кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну". "Добили" Союз запоздалые реформы, децентрализация и слабая экономическая политика.

Что удалось и что не удалось - это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать... Серьезные (доводы - ред.) состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения.

Напомним, что Михаилу Горбачеву запретили въезд в Украину, а сайт "Миротворец" занес его в свой список. Поводом для этого послужило его интервью The Sunday Times, где он заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года было правильным решением.