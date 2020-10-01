ЕС уведомил Британию о нарушении соглашения о Brexit [ Редактировать ]
Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ей соглашения о Brexit. ЕС дал стране месяц на устранение нарушений.
Об этом сказано в сообщении на сайте Европейской комиссии.
"Мы предложили нашим британским друзьям изъять проблемные части из своего законопроекта о внутреннем рынке к концу сентября. Этот законопроект по самой своей природе является нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о выходе (статья 5)", - отметили в ЕК.
В комиссии подчеркнули, что если закон будет принят в нынешнем виде, он будет полностью противоречить Протоколу по Ирландии/Северной Ирландии.
"Срок истек вчера. Проблемные положения не были изъяты. Поэтому сегодня утром комиссия решила отправить письмо с официальным уведомлением правительству Великобритании", - отмечается в сообщении.
Уведомление является первым шагом процедуры устранения нарушений. У правительства Британии есть месяц на ответ.
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