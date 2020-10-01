Киев настроен приложить максимум усилий для справедливого расследования сбивания самолета рейса MH17 и привлечения виновных в этом преступлении к уголовной ответственности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает пресс-служба МИД.

Так, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Королевства Нидерланды в Украине Йоганнесом Где Молом.

"Главное внимание собеседников было сконцентрировано на развитии сотрудничества в рамках расследования сбивания самолета рейса MH17. Василий Боднар отметил принципиальную настроенность Киева приложить максимум усилий для справедливого расследования сбивания самолета рейса MH17 и привлечения виновных в этом преступлении к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, учитывая ведущую роль Нидерландов как одного из крупнейших инвесторов в украинскую экономику.

"Достигнута договоренность об активизации работы над двусторонними проектами в сфере разминирования территорий на востоке Украины, разработки инфраструктурных и агропромышленных проектов, а также реализации проектов по развитию гражданского общества в Украине", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что посол подчеркнул, что прогресс Украины в продвижении реформ и готовность к дальнейшему использованию европейского, в частности нидерландского, опыта в правоохранительной и судебной сферах будет содействовать увеличению доли нидерландских инвестиций в экономику Украины.

Напомним, катастрофа МН17 произошла на Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия, самолет сбили из российской установки "БУК". В результате погибли почти 300 человек.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ.