Ухудшение ситуации с коронавирусом: Зеленский назвал причину [ Редактировать ]
В четверг, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с началом политической активности перед местными выборами.
По его словам, первую волну удалось остановить, но за ней последовала вторая:
Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики - ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тысяч (больных коронавирусом - ред). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных.
В то же время Зеленский добавил, что уже есть четыре-пять препаратов для лечения COVID-19.
Ну и отдельно мы делаем некоторые вещи в Украине: и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться… У нас четыре или пять уже на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и будут помогать людям. Как я сказал, профилактика COVID-19 или будут смягчать сам процесс протекания болезни.
Ранее мы писали, что на территории Украины суточный прирост коронавируса пересек отметку в 4 тысячи инфицирований.
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