За сутки на территории Италии зарегистрировали более 2,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

Такой большой показатель был зафиксирован впервые с 25 апреля. Об этом сообщает Rai.

Всего в Италии за период пандемии обнаружено 317 409 случаев, 35 918 человек умерли.

Отмечается, что весной Италия одной из первых столкнулась с пандемией коронавируса. Во время пика первой волны в стране фиксировали более 6 тысяч случаев ежедневно.

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