В Италии зафиксирован резкий скачок коронавируса [ Редактировать ]
За сутки на территории Италии зарегистрировали более 2,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Такой большой показатель был зафиксирован впервые с 25 апреля. Об этом сообщает Rai.
Всего в Италии за период пандемии обнаружено 317 409 случаев, 35 918 человек умерли.
Отмечается, что весной Италия одной из первых столкнулась с пандемией коронавируса. Во время пика первой волны в стране фиксировали более 6 тысяч случаев ежедневно.
Читайте также, Папа Римский Франциск появился перед своими прихожанами на площади в Ватикане без защитного средства.
по теме
Восстановление от коронакризиса: Всемирный банк сделал заявление
Эти события начнутся сразу после отмены карантинных ограничений
Австрия объявила о "старте" нового коронавируса
Наихудшая ситуация наблюдается в столице Вене.
Вакцина от коронавируса: в Китае началось использование препарата
Граждане получают препарат от Национальной комиссии здравоохранения Китая
В Италии произошло "ограбление века"
Похищенный артефакт был подарен собору в 2016 году
"Пандемический" прорыв: создана маска-тест на коронавирус
Аппарат испытывают в клинических условиях