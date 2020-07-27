С начала пандемии ни один из 800 жителей итальянского острова Джильо не заболел COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

Островитяне не изолировались от остального мира, принимают туристов, торговые суда и паромы. На Джильо зарегистрировали несколько завозных случаев коронавируса. И хотя зараженные гости с материка контактировали с местным населением и посещали общественные места, никто из жителей острова так и не заболел.

После того как о феномене острова Джильо начали писать в итальянских и международных СМИ, на нем высадилась команда ученых со всего мира. Они берут у местных жителей различные анализы. Исследователей поставил в тупик тот факт, что антитела к коронавирусу нашли только у одного из 723 островитян, которые согласились сдать тест.

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Доктор Армандо Шиаффино, единственный врач на острове, также возводит руками. Он сообщил коллегам, что дети на острове регулярно болеют такими инфекционными заболеваниями, как скарлатина, корь или ветрянка.

Ученые пока не смогли разгадать тайну острова Джильо, но склоняются к версии. что местные жители имеют генетические особенности, наделившие их уникальным иммунитетом против COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Шотландии продают остров по цене квартиры.