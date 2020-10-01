На Львівщині голова лісництва кришував "чорних лісорубів" [ Редактировать ]
Нарубали на 6 мільйонів! На Львівщині піймали "чорних лісорубів", які спеціалізувалися на цінних породах дерева. Причому діяли вони спільно з лісниками.
Куди продавали незаконну деревину ? І з ким були у змові? Про корупційну схему вирубувань, яку ніяк не вдається викорчувати.
Дуби, граби та акації - більше як пів тисячі дерев за кілька місяців незаконно вирізали лісники Міженецького лісництва. Рубали на своїй території, у горах поблизу українсько-польського кордону.
У лісництві чоловіки пропрацювали більше 35 років. То ж як і де саме рубати дерева, знали добре. Схема доволі проста. А головне - непомітна.
Непомітно рубали семеро працівників лісництва, - розказують правоохоронці.
Володимир Пристаюк, прокурор Львівської обласної прокуратури:
Був лісорубний квиток на певні рубки. Однак майстри лісу разом з лісничим і помічником лісничого в цих 5 рубках довирубували ще певну кількість дерев.
Знищили, а значить завдали збитків державі, на 6 мільйонів гривень, - підрахували екологи. Після цього усіх підозрюваних з роботи звільнили, а саме лісництво закрили. Директор Старосамбірського лісгоспу, до якого входило Міженецьке лісництво, каже, що його колишні підлеглі своєї провини не визнають.
Юрій Мрочко, директор ДП "Старосабірський лісгосп":
Кожного року проводяться весняні, осінні ревізії. І в тих ревізіях не було виявлено таких факторів, які сталися. Люди не визнали свою провину, правосуддя має сказати хто був причетний.
Усі рубки законні, - переконують у лісгоспі. І радять поїхати в ліс та подивитися, що й де валять. Тож вирушаємо…
Тут знаходяться рубки переформування. Ми тут рубаємо дуб червоний, садимо тут звичайний.
Вздовж лісової дороги залишки напівпошкоджених дерев - це санітарне вирубування. Лісники запевняють: під пилку пускають лише хворі насадження. Далі вирубка вибіркова - тобто, пиляють і цінні дерева. Втім працівники лісгопу розказують, що це однаково - менше норми.
Володимир Задільський, головний лісничий ДП "Старосамбірський лісгосп":
Площа лісгоспу має 32 тис гектарів, ми заготовляємо порядку 30 тис м куб. При такій площі ми повинні заготовляти близько 150 тисяч кубів деревини. Ми не дозаготовляємо близько 100 тис кубів деревини.
Ігор - громадський активіст. Каже, разом з однодумцями часто натрапляють у горах на незаконні вирубки. На гарячому, не раз ловили місцевих лісників. Чоловіки певні, що затримання працівників Міженецького лісництва - так зване "шоу".
Ігор Кузьо, громадський активіст:
Це не дивує, бо їм треба показати, що зловили когось, то що вони заплатили штраф. Вони тих 5 мільйонів відробляють за пару днів. Деревину продають, дрова продають, ліс, хороший ліс. Хороший, здоровий ліс - вони скажуть, що то "санітарна рубка", витягнуть так, щоб біля дороги лежав хворий ліс, а трохи далі - на 4 лісовоза заготовлено вже хорошого.
Активісти вважають, що між самими лісниками іде боротьба за ринок збуту деревини.
Ігор Кузьо, громадський активіст:
Поліція в курсі. Кожен у селі пилораму має, замовників дуже багато по деревині. Проще купити "чорний" ліс. Куб ялиці буде коштувати 800 грн "чорної", а так по цьому буде коштувати 1200-1300.
Тим часом щодо працівників Міженецького лісництва правоохоронці відкрили кримінальне провадження. І якщо в суді їхню вину доведуть, лісникам загрожує до 7 років ув'язнення.
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