"Антикризова платформа Харкова": за ініціативи "Опозиційної платформи - За життя" започаткували соціальний координаційний проект [ Редактировать ]
У Харкові стартував комплексний проєкт "Антикризова платформа Харкова".
Головне завдання майданчика - поліпшити всі сфери життя городян. Для цього профільні експерти і журналісти будуть радитися, як вирішувати ті чи інші проблеми міста. А головне - усі небайдужі зможуть залишити свої пропозиції на сайті проєкту.
Андрій Спаський, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Эта платформа - не предвыборный проект, эта платформа - открытая площадка. На эту платформу мы приглашаем всех: журналистов, в первую очередь харковчан, экспертов, которым не безразличен Харьков. Мы, как "Оппозиционная платформа - За жизнь", будем инициаторами этой площадки, и хотим, чтобы остальные политические силы тоже к нам присоединились и вместе с нами выясняли проблемы харьковчан, и вместе с нами их решали.
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