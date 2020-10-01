У Харкові стартував комплексний проєкт "Антикризова платформа Харкова".

Головне завдання майданчика - поліпшити всі сфери життя городян. Для цього профільні експерти і журналісти будуть радитися, як вирішувати ті чи інші проблеми міста. А головне - усі небайдужі зможуть залишити свої пропозиції на сайті проєкту.

Андрій Спаський, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":