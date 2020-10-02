Конфликт в Нагорном Карабахе: в ЕС призвали к диалогу [ Редактировать ]
Европейский союз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и вернуться к политическому диалогу. Также ЕС призвал Турцию прекратить вмешиваться в противостояние и начать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы получили информацию по Нагорному Карабаху, а также ознакомились с выводами нескольких стран, в частности Франции, президент которой имел возможность говорить с господином Алиевым (президентом Азербайджана, - ред.) и господином Пашиняном (премьер-министром Армении, - ред.). Мы призвали к немедленному прекращению вражды и к восстановлению политического диалога в контексте Минской группы ОБСЕ", - сказал он.
По словам Мишеля, возвращение сторон к политическому диалогу является единственным вариантом для предотвращения дальнейшей эскалации насилия и вражды.
"Каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию", - сказал он.
Эту позицию подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Относительно Армении и Азербайджана - я могу только повторить, что нам всем необходима немедленная деэскалация. В этой ситуации не может быть никакого военного решения или внешнего вмешательства", - подчеркнула она.
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