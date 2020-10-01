В четверг, 1 октября, президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон - приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, руководство Армении и Азербайджана призвали возобновить переговоры по Нагорному Карабаху без предварительных условий.

Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям погибших и раненых.

Как известно, Франция, США и Россия являются странами-сопредседателями Минской группы, которая занимается переговорами по Нагорному Карабаху.

Ранее мы писали о том, что Карабах заявил о сбитии вертолета Азербайджана.

Позже Азербайджан опроверг потерю вертолета.