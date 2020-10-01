США, Россия и Франция приняли заявление по Карабаху [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон - приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, руководство Армении и Азербайджана призвали возобновить переговоры по Нагорному Карабаху без предварительных условий.
Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.
В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям погибших и раненых.
Как известно, Франция, США и Россия являются странами-сопредседателями Минской группы, которая занимается переговорами по Нагорному Карабаху.
Ранее мы писали о том, что Карабах заявил о сбитии вертолета Азербайджана.
по теме
Во время похорон чуть не умерли семь человек
Пострадавшие прощались с убитым 26-летним мужчиной
У Києві загинула працівниця посольства Сполучених Штатів
Поліція шукає підозрюваного: брюнета під два метри зростом. Жінку з травмою голови знайшли біля залізничної колії. Її ушпиталили, утім - за кілька годин вона померла
У США перші президентські теледебати перетворилися на обмін уїдливими закидами
Рекорд за кількістю образ. У Сполучених Штатах перші президентські теледебати перетворилися на обмін уїдливими закидами
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба
В среду, 30 сентября, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
В Армении могут признать независимость Нагорного Карабаха
В среду, 30 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление