Фокин ответил депутатам Верховной Рады [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, экс-заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что критикующие его депутаты Верховной Рады, не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе. Об этом сообщает издание "Вести".
По его словам, на заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне у многих депутатов не было желания разбираться по существу.
Эта история четко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны.
Он подчеркнул, что и в дальнейшем намерен делать все возможное, чтобы в стране наступил мир как можно скорее.
Напомним, 30 сентября Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу.
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