Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься в делегации первый премьер-министр Витольд Фокин.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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По словам Кравчука, основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс - ред.) - наладить между ними коммуникацию. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", - отметил Кравчук.

Напомним, к украинской делегации в ТКГ присоединился первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, на что готов пойти ради мира на Донбассе.