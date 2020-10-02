На территории ВАКС прогремел взрыв [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, в Высшем антикоррупционном суде заявили, что в Киеве, во внутреннем дворе ВАКС прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
В результате взрыва поврежден фасад здания.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем временем, на месте происшествия сейчас работают правоохранители. Предполагается, что возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство.
ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.
ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.
"Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.
Ранее сообщалось, что в Киеве на предприятии прогремел взрыв. Читайте также, международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу.
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