В пятницу, 2 октября, в Высшем антикоррупционном суде заявили, что в Киеве, во внутреннем дворе ВАКС прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

В результате взрыва поврежден фасад здания.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, на месте происшествия сейчас работают правоохранители. Предполагается, что возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство.

ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.

"Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.

Ранее сообщалось, что в Киеве на предприятии прогремел взрыв. Читайте также, международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу.