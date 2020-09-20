В Киеве прогремел взрыв на предприятии: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Киеве, в Голосеевском районе, 20 сентября, произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
фото: facebook
О взрыве на предприятии на улице Пироговский путь стало известно около 16:00. На место прибыли патрульные и следственно-оперативные группы.
Стоит отметить, что по данным "Вартових еспресо", взрыв произошел на Киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine, именно он находится по адресу Пироговский путь, 137.
Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы.
Медики оперативно оказывают пострадавшим помощь, полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее, в ресторане в центре Киева прогремел взрыв.
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