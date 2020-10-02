В пятницу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Так, по его словам, вариант военной помощи Армении или Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе не может рассматриваться. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Черновицкой области.

Также он отметил поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Вопрос помощи одной из сторон не может даже подыматься. Мы призываем к диалогу между Арменией и Азербайджаном и деэскалации конфликта. Но что касается отношения с Азербайджаном, то в последние два года они особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях.

Также президент назвал важным аспектом взаимную поддержку стран в вопросах территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они нашу. Они откровенно говорят, что произошла незаконная аннексия Крыма и поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому тут мы поддерживаем друг друга.

Кроме этого, глава украинского государства отметил, что подобные конфликты нельзя называть замороженными, поскольку это состояние не может быть постоянным.

Хочу обратить внимание медиа, общества и западных партнеров, что просто так замороженных конфликтов не бывает. Они могут быть замороженными на определенное время. Это наша позиция, ведь у нас есть война на Донбассе. Потому не может быть никакого замороженного конфликта.

Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. А в Армении назвали условие перемирия в Карабахе.