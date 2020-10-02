В Армении назвали условие перемирия в Карабахе [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. Так, по его словам - это уход Турции с Южного Кавказа. Такое заявление он сделал в интервью канадской газете The Globe and Mail.
Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа.
Пашинян также сообщил, что его правительство находится на постоянной связи с РФ, в связи с ситуацией в Карабахе.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Анкара рассчитывает на то, что Азербайджан освободит "свои территории" в Нагорном Карабахе.
Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан, и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации.
При этом Эрдоган связал напряженность в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии.
Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию.
Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
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