В пятницу, 2 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. Так, по его словам - это уход Турции с Южного Кавказа. Такое заявление он сделал в интервью канадской газете The Globe and Mail.

Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа.

Пашинян также сообщил, что его правительство находится на постоянной связи с РФ, в связи с ситуацией в Карабахе.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Анкара рассчитывает на то, что Азербайджан освободит "свои территории" в Нагорном Карабахе.

Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан, и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации.

При этом Эрдоган связал напряженность в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии.

Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию.

Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.