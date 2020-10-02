В пятницу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет. Об этом он сказал на пресс-конференции в Черновцах.

Обмен пленными зависит от доступа представителей Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Как объяснил глава государства, Красных Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак ... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен ... Даты нет пока, мы все этого ждем .

Напомним, ранее Андрей Ермак рассказал, о чем в Берлине будут говорить политические советники "нормандской четверки". Читайте также, Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.