Дата обмена пленными: Зеленский раскрыл детали [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет. Об этом он сказал на пресс-конференции в Черновцах.
Обмен пленными зависит от доступа представителей Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.
Как объяснил глава государства, Красных Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.
На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак ... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен ... Даты нет пока, мы все этого ждем .
Напомним, ранее Андрей Ермак рассказал, о чем в Берлине будут говорить политические советники "нормандской четверки". Читайте также, Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.
по теме
Ухудшение ситуации с коронавирусом: Зеленский назвал причину
В четверг, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский рассказал о курсе в ЕС
Во вторник, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с евродепутатами
Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского - соцопрос
65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области и 56,7% - Луганской негативно оценивают работу Зеленского
Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу
Незаконное пребывание сил НАТО на территории Украины - это ползучая оккупация, за которую должен ответить Зеленский
29 мая 2020 года пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины