В части Украины объявлено предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Наибольшая опасность ожидается в Одесской области, а также в восточных регионах.

По данным Укргидрометцентра, 4-5 октября в восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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