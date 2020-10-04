Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне опасности [ Редактировать ]
В части Украины объявлено предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Наибольшая опасность ожидается в Одесской области, а также в восточных регионах.
По данным Укргидрометцентра, 4-5 октября в восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Читайте также, в Украине 4 октября будет наблюдаться теплая погода с температурой воздуха до 24 градусов. Для этого периода времени такая ситуация стала рекордной.
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