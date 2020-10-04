Погода в Украине на 4 октября [ Редактировать ]
Погода в Украине, 4 октября, по прогнозам синоптиков будет рекордно теплой. Синоптик Наталья Диденко говорит, что в воскресенье Украина будет относиться к странам с самыми высокими температурными показателями. Об этом Диденко сообщает в Facebook.
В среднем температура воздуха в Украине будет в рамках от +20 до +24 градусов. При этом на северо-востоке страны показатели тепла будут немного ниже – от +17 до +21 градуса.
фото: meteo
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15°, на Левобережье 6-11°; днём 19-24°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днём 20-22°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 октября самая высокая температура воздуха днём была +28,0° в 1888г., самая низкая ночью -2,6° в 1910г.
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