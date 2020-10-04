Коронавирус в школах: названо количество изолированных учеников [ Редактировать ]
В Украине 1257 учащихся школ болеют коронавирусом.
Такую статистику на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
При этом на самоизоляции находятся 83 тысячи учеников школ по всей территории Украины.
У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это классы, в которых имеется подтвержденный случай COVID-19. Конечно, на самоизоляции дети 14 дней, а потом возвращаются.
Глава Минздрава отметил, что если на самоизоляции находятся более 50% всех классов школы, то учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у более 4 тысяч украинцев. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 226 462 человек.
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