В Украине 1257 учащихся школ болеют коронавирусом.

Такую статистику на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом на самоизоляции находятся 83 тысячи учеников школ по всей территории Украины.

У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это классы, в которых имеется подтвержденный случай COVID-19. Конечно, на самоизоляции дети 14 дней, а потом возвращаются.

Глава Минздрава отметил, что если на самоизоляции находятся более 50% всех классов школы, то учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у более 4 тысяч украинцев. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 226 462 человек.