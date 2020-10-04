За сутки на территории Украины зарегистрировали 4140 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 226 462 человек. Выздоровели 100 107 человек, в том числе (1370 - за минувшие сутки). 4397 пациентов погибли (44 - за минувшие сутки).

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).

Ранее мы писали, что в Украине коронавирус бьет рекорды четвертый день. В стране выявили 4 661 новых случаев коронавирусной инфекции.