Фото: коронавирус в мире/ tribunadejundiai.com.br

В мире зафиксировали более 34 тысяч инфицированных коронавирусом.

Об ухудшающейся статистике сообщает пресс-служба института Хопкинса.

Лидерами в списке являются США - 7 277 759 зараженных, Индия -6 312 584 человек, Бразилия - 4 847 092 граждан, Россия - 1 179 634 жителей.

Отмечается, что Украина находится на 25 месте в рейтинге "коронавирусных" стран.

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