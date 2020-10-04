Под Луганском ликвидировали очаги пожаров (фото, видео) [ Редактировать ]
В Луганской области потушили еще 2 очага пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
3 октября в 19:30 мин. Был ликвидирован пожар камыша и сухой травы вблизи поселков Песчаное, Нижнетеплое и Артема в Станично-Луганском районе.
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС
Отмечается, что ликвидированы пожары леса, камыша и сухой растительности в очаге №4 вблизи сел Лобачево и Геевка и в очаге №7 вблизи села Болотенное.
Ранее мы писали, что сократилось количество жертв в результате пожаров под Луганском. Семь человек погибли еще четверо считаются без вести пропавшими.
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