Огонь угрожает 32 населенным пунктам в Луганской области (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Луганской области продолжают тушить 7 главных очагов возгорания, общей площадью более 20 тысяч гектаров. Один из них уже удалось локализовать. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зоне поражения находится 32 населенных пункта.
Местных жителей призвали готовиться к возможной эвакуации, если ситуация не улучшится. Властям уже пришлось эвакуировать 150 человек.
В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, еще 18 получили травмы, в том числе 3 спасателей. Пропавшими без вести числятся 4 человека.
Огонь тушат с помощью специальной авиации - 3 самолетов АН-32 П и 3 вертолетов. За минувшие сутки они сбросили на огонь 396 тонн воды. Всего к тушению пожаров привлечены 2 296 человек и 216 единиц техники.
Ранее "Подробности" сообщали, сколько власти выплатят пострадавшим от лесных пожаров жителям Луганской области.
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