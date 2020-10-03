Сложная ситуация сложилась вокруг линии разграничения в Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районах Источник: ГСЧС Украины

В Луганской области продолжают тушить 7 главных очагов возгорания, общей площадью более 20 тысяч гектаров. Один из них уже удалось локализовать. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зоне поражения находится 32 населенных пункта.

Местных жителей призвали готовиться к возможной эвакуации, если ситуация не улучшится. Властям уже пришлось эвакуировать 150 человек.

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, еще 18 получили травмы, в том числе 3 спасателей. Пропавшими без вести числятся 4 человека.

Огонь тушат с помощью специальной авиации - 3 самолетов АН-32 П и 3 вертолетов. За минувшие сутки они сбросили на огонь 396 тонн воды. Всего к тушению пожаров привлечены 2 296 человек и 216 единиц техники.

Ранее "Подробности" сообщали, сколько власти выплатят пострадавшим от лесных пожаров жителям Луганской области.