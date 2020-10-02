По состоянию на вторник, 2 октября, в результате масштабных пожаров в Луганской области, семь человек погибли еще четверо считаются без вести пропавшими. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Кроме того, госпитализированы 18 пострадавших вследствие пожаров.

Тем временем в ГСЧС сообщают о восьми погибших.

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области, обнаружены тела восьми человек, из которых три человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, три – от сердечных приступов, причина смерти одного человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

В полиции сообщили, что в течение 1 октября было допрошено и признано потерпевшими 50 человек, обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.

Всего с 30 сентября по 2 сентября зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров, следователи открыли 10 уголовных производств.

Ранее в МВД заявили о жертвах пожаров в Луганской области. Отметим, что пожары в Луганской области "угрожали" более 30 населенным пунктам.