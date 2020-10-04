Ильхам Алиев рассказал, при каких условиях в Нагорном Карабахе возможно прекращение огня/Фото:president.az

Президент Азербайджана озвучил условия, при каких возможно прекращение огоня в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Армения должна предоставить график вывода своих военнослужащих из оккупированных территорий. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV, передает "РБК-Украина".

По данным СМИ, Ильхам Алиев пообещал всем беженцам и вынужденным переселенцам вернуть контроль над Нагорным Карабахом.

Они думали, что мы согласимся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.

Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Джебраил - город в Нагорном Карабахе.

Читайте также, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. А также, Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в конфликте в Нагорном Карабахе.