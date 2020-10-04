Прекращение огня в Карабахе: Алиев выдвинул Еревану условие [ Редактировать ]
Президент Азербайджана озвучил условия, при каких возможно прекращение огоня в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Армения должна предоставить график вывода своих военнослужащих из оккупированных территорий. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV, передает "РБК-Украина".
По данным СМИ, Ильхам Алиев пообещал всем беженцам и вынужденным переселенцам вернуть контроль над Нагорным Карабахом.
Они думали, что мы согласимся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.
Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Джебраил - город в Нагорном Карабахе.
Читайте также, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. А также, Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в конфликте в Нагорном Карабахе.
по теме
Карабахский конфликт: Алиев заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджа заявил о том, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе.
Карабахский конфликт: Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт
Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе
В Армении назвали условие перемирия в Карабахе
В пятницу, 2 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
В Армении приняли заявление по Нагорному Карабаху
В понедельник, 28 сентября, парламент Армении принял заявление, по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив Азербайджан и Турцию
У Нагірному Карабаху не вщухає військове протистояння
В ОБСЄ закликають до перемир'я, щоб вивезти тіла загиблих - які умови висувають Баку та Єреван?
Война в Нагорном Карабахе: что происходит на границе Армении и Азербайджана (видео)
Между Арменией и Азербайджаном продолжаются активные боевые действия на спорной территории в Нагорном Карабахе. Баку продолжает наступление, занимая все новые опорные пункты на линии разграничения. От переговоров стороны пока отказываются