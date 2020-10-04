Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 4 октября, заявил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Джебраил - город в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Ильхам Алиев.

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020

"С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!", - написал президент Азербайджана.

Также, он отметил, что Азербайджа восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.

Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе

Город Джебраил находится в 15 км от границы с Ираном. Население - 6300 человек.

Стоит отметить, что вооруженные силы Армении совершили ракетный удар азербайджанского города Ганджи. В результате атаки погибли люди, также - от обстрелов пострадала и инфраструктура города.

Ранее сообщалось, что армия Азербайджана, 3 октября, взяла под свой контроль еще один оккупированный Арменией населенный пункт в Нагорном Карабахе - Мадагис.

Напомним, Европейский союз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и вернуться к политическому диалогу.

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