Карабахский конфликт: Алиев заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе [ Редактировать ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 4 октября, заявил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Джебраил - город в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Ильхам Алиев.
Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020
"С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!", - написал президент Азербайджана.
Также, он отметил, что Азербайджа восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.
Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе
Город Джебраил находится в 15 км от границы с Ираном. Население - 6300 человек.
Стоит отметить, что вооруженные силы Армении совершили ракетный удар азербайджанского города Ганджи. В результате атаки погибли люди, также - от обстрелов пострадала и инфраструктура города.
Ранее сообщалось, что армия Азербайджана, 3 октября, взяла под свой контроль еще один оккупированный Арменией населенный пункт в Нагорном Карабахе - Мадагис.
Напомним, Европейский союз призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и вернуться к политическому диалогу.
Читайте также, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. А также, Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
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