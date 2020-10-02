Конфликт в Карабахе: Эрдоган надеется на дальнейшее наступление Азербайджана [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется, что Азербайджан продолжит наступление в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил, выступая на открытии больницы в Конье, передает Haberturk.
Он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации.
По его словам, Армения "гнусно оккупировала" Нагорный Карабах и напала на Азербайджан.
Брат Азербайджан начал большую операцию как по защите своей земли, так и по спасению Карабаха. Азербайджанская армия спасла от оккупации многие места. Мы стоим за дружественный и братский Азербайджан. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации.
Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
по теме
Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя
Во вторник, 29 сентября, в Министерстве иностранных дел Турции заявили о готовности поддержать Азейбарджан
Эрдоган ответил на заявление США, России и Франции по Карабаху
В четверг, 1 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление
МИД Турции сравнил ситуацию в Карабахе и Украине
По его словам, Азербайджан располагает достаточным силами для самостоятельного достижения своих целей
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба
В среду, 30 сентября, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
В Армении могут признать независимость Нагорного Карабаха
В среду, 30 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление