В пятницу, 2 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется, что Азербайджан продолжит наступление в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил, выступая на открытии больницы в Конье, передает Haberturk.

Он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации.

По его словам, Армения "гнусно оккупировала" Нагорный Карабах и напала на Азербайджан.

Брат Азербайджан начал большую операцию как по защите своей земли, так и по спасению Карабаха. Азербайджанская армия спасла от оккупации многие места. Мы стоим за дружественный и братский Азербайджан. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации.

Напомним, что Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.