Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 3 771 новых случаев COVID-19.
Общее число зараженных достигло 230 233 случаев. За время пандемии в Украине скончались 4 397 человек.
Выздоровели - 100 107 человек.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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