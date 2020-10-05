За сутки на территории Украины зарегистрировали 3 771 новых случаев COVID-19.

Общее число зараженных достигло 230 233 случаев. За время пандемии в Украине скончались 4 397 человек.

Выздоровели - 100 107 человек.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.