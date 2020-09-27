Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 3130 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает СНБО.
С начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 198 634 случаев COVID-19. При этом 87 882 человека выздоровели (1009 - за минувшие сутки). От болезни погибли 3359 человек (56 - за минувшие сутки).
Отмечается, что наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией находится в Харьковской (+494), Днепропетровской (+167), Львовской (+148) областях и Киеве (+323).
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
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