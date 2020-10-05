Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к генеральным прокурорам и министрам юстиции ряда стран, в том числе Украины. Он просит не допустить выезд этнических армян добровольцами на территорию Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Он обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министров юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

В заявлении говорится о боевых действиях Азербайджана и Армении. Как отмечается, в результате осуществления азербайджанской стороной контрнаступальних мер армянские военные силы потеряли часть своих позиций.

В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики.

Ранее, президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.

Также мы писали о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации Джебраил - город в Нагорном Карабахе.

Читайте также, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. А также, Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в конфликте в Нагорном Карабахе.