Итальянский модный бренд Gucci представил необычный предмет мужской коллекции – оранжевое платье. Новинка уже доступна на сайте.

Бренд надеется, что платье в клетку поможет в борьбе с "токсичными стереотипами, которые влияют на айдентику мужчин".

Читайте также Виктория Бекхэм выпустила линейку помад оттенков 90-х

Стоимость платья составляет 3 тыс. долларов. Отмечается, что его создатели вдохновлялись луками в стиле гранж из 90-х.

По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести.

Gucci также представил платье с цветочным узором за 2 тыс. долларов.

Ранее мы писали о том, что известный музыкант запустил собственную линейку косметики.