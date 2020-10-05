Gucci представил первое платье для мужчин [ Редактировать ]
Итальянский модный бренд Gucci представил необычный предмет мужской коллекции – оранжевое платье. Новинка уже доступна на сайте.
Бренд надеется, что платье в клетку поможет в борьбе с "токсичными стереотипами, которые влияют на айдентику мужчин".
Стоимость платья составляет 3 тыс. долларов. Отмечается, что его создатели вдохновлялись луками в стиле гранж из 90-х.
По задумке дизайнеров, платье можно будет надевать поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести.
Gucci также представил платье с цветочным узором за 2 тыс. долларов.
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