Известная британская актриса и модельер Виктория Бекхэм запустила линейку помад для губ Posh Lipstick в тематических оттенках 90-х, на которые ее вдохновил ее образ в группе Spice Girls – Posh Spice.

Накануне запуска коллекции помад Виктория опубликовала сообщение на своей страничке в Instagram, в котором она рассказала, что только сейчас поняла, насколько образ Posh Spice повлиял на ее судьбу.

Читайте также Коронавирус "обанкротил" известный американский модный бренд

Линейка помад в основном состоит из оттенков в тематике эпохи 90-х. Здесь есть помады коричневого, лилового и бежевого цветов – именно такие, какими Виктория Бекхэм красилась, когда была участницей группы Spice Girls.

В частности, еще в коллекции есть вишнево-красная помада под названием Pop и сливовый оттенок продукта для макияжа губ, который называется Play и Pout – бледно-кораллово-розовый оттенок.

Помада всегда добавляла мне уверенности, когда мне это было нужно, и дополнительной перчинки, когда она уже была на губах. Каждый оттенок воодушевлен конкретным воспоминанием, и хотя моменты, возможно, были моими, энергия и эмоции делятся между всеми нами, – отметила Бекхэм.

Отмечается, что формула помады богата пигментом, а также питательными маслами: шиповниковым, кокосовым и маслом авокадо. В составе продуктов есть воск: канделяла, карнауба и подсолнечник. Таким образом помады не только окрашивают губы, но и увлажняют.

Ранее мы писали о том, что известный музыкант запустил собственную линейку косметики.