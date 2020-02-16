Gucci и Louis Vuitton подозревают в сговоре против сотрудников [ Редактировать ]
Итальянский дом моды Gucci, популярный модный бренд Louis Vuitton и сеть универмагов Saks подозревают в сговоре против сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как выяснилось, несколько сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка. Они сделали это из-за того, что их работодатели единогласно решили не нанимать сотрудников, которые меньше шести месяцев работали у одного из участвующих в соглашении конкурентов.
Одна из сотрудниц Saks написала менеджеру Louis Vuitton и спросила о роботе.
"У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею", - ответила одна из представительниц Louis Vuitton, опираясь на соглашение.
Ранее мы писали о том, в порту изъяли несколько тысяч поддельных туфель Gucci. 4960 пар женской обуви сделаны под бренд GUCCI. Контрабандный товар прибыл в контейнерах "одним классом" с обычными товарами. Такую подделку пытались запрятать от контроля.
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