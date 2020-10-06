"Публика будет удивлена": Украина подпишет новое соглашение с Британией [ Редактировать ]
7-8 октября, во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон, Украина и Великобритания подпишут новое соглашение о стратегических отношениях.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Голосу Америки", передает "Европейская правда".
"Огромный документ. Много сотен страниц. Думаю, публика будет удивлена, когда документ будет подписываться лидерами, на столе вы увидите огромную стопку бумаг.
Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", - сказал Пристайко.
Посол отметил, что вопрос британских виз для украинских граждан пока остается неудовлетворительным, но Лондон это признает, и в ближайшее время министры иностранных дел должны обсудить этот вопрос отдельно.
"Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества также замечательный фон для миграционной части. Процесс чувствителен для внутренней политики как Украины, так и Великобритании. Но как минимум мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего донимают украинцев", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе пройдет саммит Украина-ЕС.
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