Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о привлечении в страну IT-специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь. Соответствующий указ опубликован на портале президента.

Правительство должно продолжить до 180 дней на год срок временного пребывания в Украине IT-специалистов из Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей, а также, планируется предусмотреть возможность сокращения срока получения вида на жительства до трех дней без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.

Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов.

Отмечается, что планируется запуск информационного портала для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты по развитию IT. Документы вынесут на рассмотрение Верховной Рады в течении 3 месяцев.