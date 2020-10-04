Зеленский упростил иммиграцию для беларуских "айтишников" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о привлечении в страну IT-специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь. Соответствующий указ опубликован на портале президента.
Правительство должно продолжить до 180 дней на год срок временного пребывания в Украине IT-специалистов из Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей, а также, планируется предусмотреть возможность сокращения срока получения вида на жительства до трех дней без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.
Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов.
Отмечается, что планируется запуск информационного портала для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский поручил разработать законопроекты по развитию IT. Документы вынесут на рассмотрение Верховной Рады в течении 3 месяцев.
по теме
Лечение коронавируса: Зеленский сделал заяление
Глава государства рассказал о ситуации во время брифинга
Жесткие карантинные меры сбили первую волну COVID-19 - Зеленский
По его словам, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая
Кравчук призвал Россию разблокировать переговоры ТКГ
Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах
В Ужгороде откроются международные "воздушные ворота"
Соответствующий договор подписали Украина и Словакия
"У Украины и Словакии общее видение рисков "Северного потока-2" - Зеленский
Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы