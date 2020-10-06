В Брюсселе пройдет саммит Украина-ЕС [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, состоится 22-й саммит между Европейским Союзом и Украиной, который будет первым двусторонним саммитом, проведенным физически в Брюсселе с момента вспышки пандемии COVID-19, передают "Українські Новини".
Европейский Союз будет представлять президент Европейского совета Шарль Мишель. Также в саммите примет участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Президент Владимир Зеленский будет представлять Украину.
Во время мероприятия лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, в частности:
- социально-экономическое влияние пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны Евросоюза;
- следующие шаги по внедрению Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли;
- состояние дел с реформами в Украине.
- Кроме того, участники саммита обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси, а также другие вопросы региональной и внешней политики.
Ранее мы писали, что саммит Украина-ЕС "лишился" главы Еврокомиссии.
по теме
В ЕС рассказали о планах дальнейшей евроинтеграции Украины
При этом ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки
Посол ЕС рассказал об угрозе для безвиза с Украиной
Европейский союз будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине
ЕС требует срочного решения ситуации вокруг НАБУ
Евросоюз обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных органов в Украине
Украина не получала от ЕС сигнала о пересмотре безвиза
Соответствующие заявления могут звучать лишь от отдельных политических фигур
Зеленский недоволен минским форматом
При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог