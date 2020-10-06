Во вторник, 6 октября, состоится 22-й саммит между Европейским Союзом и Украиной, который будет первым двусторонним саммитом, проведенным физически в Брюсселе с момента вспышки пандемии COVID-19, передают "Українські Новини".



Европейский Союз будет представлять президент Европейского совета Шарль Мишель. Также в саммите примет участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Президент Владимир Зеленский будет представлять Украину.



Во время мероприятия лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, в частности:

социально-экономическое влияние пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны Евросоюза;

следующие шаги по внедрению Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли;

состояние дел с реформами в Украине.

Кроме того, участники саммита обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси, а также другие вопросы региональной и внешней политики.

Ранее мы писали, что саммит Украина-ЕС "лишился" главы Еврокомиссии.