Украинские арбитры-женщины будут работать на игре отбора Евро-2021 [ Редактировать ]
Украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль будет работать на отборочном матче Евро-2021 (U-21) среди мужских сборных Литвы и Греции. Об этом информирует УАФ.
На линиях Монзуль будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
Поединок в литовском Мариямполе состоится 8 октября.
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