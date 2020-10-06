Украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль будет работать на отборочном матче Евро-2021 (U-21) среди мужских сборных Литвы и Греции. Об этом информирует УАФ.

На линиях Монзуль будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Поединок в литовском Мариямполе состоится 8 октября.

Ранее мы писали, что в Киеве футбольные события пройдут с полными трибунами.