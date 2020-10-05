Международные футбольные встречи пройдут с болельщиками на трибунах. О таком решении приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

Киев согласился с предложением УЕФА допустить болельщиков на трибуны при условии 30% заполнения стадиона.

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%.

Отмечается, что с соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

9 октября на стадионе Оболонь квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября на Олимпийском встретятся сборные Украины и Германии. Это будет матч Лиги наций УЕФА;

13 октября на Олимпийском выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.

Ранее мы писали, что УЕФА восстановит традиционное проведение футбольных поединков. На стадионы запретят доступ болельщиков команды-гости.