В Киеве футбольные события пройдут с полными трибунами [ Редактировать ]
Международные футбольные встречи пройдут с болельщиками на трибунах. О таком решении приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям города.
Киев согласился с предложением УЕФА допустить болельщиков на трибуны при условии 30% заполнения стадиона.
Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%.
Отмечается, что с соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
- 9 октября на стадионе Оболонь квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
- 10 октября на Олимпийском встретятся сборные Украины и Германии. Это будет матч Лиги наций УЕФА;
- 13 октября на Олимпийском выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.
Ранее мы писали, что УЕФА восстановит традиционное проведение футбольных поединков. На стадионы запретят доступ болельщиков команды-гости.
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