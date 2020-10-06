Наличие "Новичка" в анализах Навального подтвердили в ОЗХО [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.
Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы.
Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" - ред.).
Вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.
В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
по теме
"Путін, випий "Новічок": Хабаровськом прокотилися антиурядові протести
Місцева влада вирішила не чинити силовий опір, а влаштувала концерт класичної музики до 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена, хоча композитор народився у грудні
Олексій Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації
Опозиціонера виписали зі стаціонару клініки "Шаріте", де він лікувався від наслідків отруєння "Новічком". А в Москві наклали арешт на його квартиру та рахунки
"Новичок" не разрабатывался в СССР и России - МИД России
В среду, 23 сентября, представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление
Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте"
Німецькі лікарі вважають, що потреби в подальшому стаціонарі немає. Медики не відкидають повного одужання політика, втім, кажуть - оцінити довгострокові наслідки отруєння - важко
В России заявил о предоставлении Украине вакцины от коронавируса
Во вторник, 6 октября, президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса