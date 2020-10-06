Во вторник, 6 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы.

Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" - ред.).

Вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.

В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.

Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.