Президент Серии А Паоло Даль Пино заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает La Repubblica.

Болезнь у 58-летнего функционера проходит бессимптомно. Даль Пино находится на изоляции у себя дома и будет следовать процедурам, изложенным в протоколе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что Даль Пино возглавил высокий пост в Серии А в январе, сменив на этой должности Гаэтано Миччике.

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