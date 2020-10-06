Коронавирус "скосил" президента итальянской футбольной лиги [ Редактировать ]
Президент Серии А Паоло Даль Пино заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает La Repubblica.
Болезнь у 58-летнего функционера проходит бессимптомно. Даль Пино находится на изоляции у себя дома и будет следовать процедурам, изложенным в протоколе по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что Даль Пино возглавил высокий пост в Серии А в январе, сменив на этой должности Гаэтано Миччике.
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