Пандемия COVID-19 принесет мировому футболу убыток в размере 14 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Эта цифра основана на текущем сценарии, когда футбол постепенно возобновляется после трехмесячного перерыва в начале этого года. Поэтому ФИФА выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии, 150 из 211 ассоциаций подали заявки на получение средств.

Отмечается, что решающее значение будет иметь факт создания вакцины от коронавируса. Он заявил, что нельзя исключать самого худшего развития событий, и пандемия продолжится в тяжелой форме.

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